180 молодых семей из Тверской области получат деньги на улучшение жилищных условий

За прошедшие пять лет улучшить жилищные условия смогли около 700 молодых семей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области выделены дополнительные средства по программе улучшения жилищных условий молодых семей - благодаря сэкономленным при реализации программы в 2021 году деньгам.

170 молодых семей из 33 муниципалитетов региона уже получили в этом году жилищные сертификаты, и к ним присоединятся ещё две семьи - из Андреапольского и Вышневолоцкого округов.

В пресс-службе Правительства Тверской области уточняют, что жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома. За прошедшие пять лет улучшить жилищные условия смогли около 700 молодых семей – участников программы.

В рамках программы предусмотрено также предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – на частичное погашение ипотеки либо для компенсации затрат в случае рождения или усыновления ребёнка (в течение 1 года после приобретения жилья).