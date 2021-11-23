В Тверской области в 2022 году достроят газопровод в Калининском районе

В регионе реализуется масштабная программа газификации. Фото: ПТО

В Адресную инвестиционную программу Тверской области на 2022 год включено строительство второй очереди межпоселкового газопровода от деревни Квакшино до деревни Игнатово в Калининском районе. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства 23 ноября, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Длина объекта - 17,1 км. Его строительство позволит газифицировать 14 населенных пунктов, а также увеличить лимиты газоснабжения инновационно-промышленного парка «Боровлево-3».

Первая и третья очереди этого газопровода уже построены. Третий этап реализован в 2021 году, это газопровод протяженностью 7,9 км от деревни Игнатово до посёлка имени Крупской в Твери.

Строительство второй очереди позволит закольцевать газораспределительные станции для бесперебойного газоснабжения населенных пунктов даже при ремонтных работах. Прокладку газопровода планируется завершить в третьем квартале 2022 года.

Напомним, что в декабре 2020 года губернатор Игорь Руденя и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.