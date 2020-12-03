Газпром проинвестирует 15,9 млрд рублей в газификацию Тверской области

Госкомпания построит газопровод к Нелидово, а также межпоселковые газопроводы к 42 населенным пунктам. И это еще не все. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Об этом сообщает областное правительство.

Согласно этой информации, на реализацию программы предусмотрены инвестиции Газпрома в размере 15,9 млрд рублей.

Госкомпания построит газопровод к Нелидово с тремя газораспределительными станциями - «Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино», а также межпоселковые газопроводы к 42 населенным пунктам.

Впервые будут созданы условия для подачи газа в Нелидовский городской округ, Весьегонский, Западнодвинский, Краснохолмский, Оленинский, Сандовский муниципальные округа, Жарковский, Молоковский, Бельский и Торопецкий районы. В числе потребителей - сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.

Также в программе запланирована реконструкция 12 газораспределительных станций.

Правительство региона обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.