На набережной Калязина установили уникальный бронзовый макет части города до затопления

Монтаж макета на набережной Калязина. Фото: VK: «Калязин Новости-Официально»

На набережной Калязина на днях установили бронзовый макет исторической части города до затопления. Об этом со ссылкой на администрацию муниципалитета сообщил паблик «Калязин Новости-Официально».

- Макет на специальном бронзовом постаменте был доставлен из Твери. Это центральный художественный элемент проекта по благоустройству старой части города. Он является как бы своеобразным памятником Калязину, утратившему свою историческую часть и главные святыни в результате затопления водами Угличского водохранилища, - поясняют в администрации Калязина.

Макет - это изображение плана-рельефа местности с указанием объектов и улиц в Макарьевской, Никольской слободах и Свистушенской части города. Отливку производила одна из тверских мастерских по чертежам и макету, предоставленным тверской архитектурной студией.

Новый арт-объект отлично вписался в архитектуру набережной и был с большим одобрением встречен пользователями соцсетей и горожанами.

«Супер!», «Лишь бы вандалы не попортили!» - самые частые отклики.

В следующем году калязинскую набережную продолжат преображать. Планируется, что две части города - набережная и спуск - будут соединены в единый прогулочный пешеходный маршрут.

На набережной сделают пешеходные дорожки, установят опоры уличного освещения, тематические скульптуры. Здесь должны появиться спортивные и детские площадки.

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