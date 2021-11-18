В Центре «Рельсы» состоится молодёжная премьера от режиссёрской лаборатории «ТЮЗ. Lab»

Режиссёр-постановщик спектакля - Павел Макаров. Драматург - Гуля Насырова. Фото: Тверской ТЮЗ

19, 20 и 21 ноября театралам Твери представят премьеру - на площадке центра современной культуры «Рельсы» состоится спектакль ТЮЗа «Где здесь я?». Постановка представляет собой взгляд на современного подростка через призму мировой классики XIX-XX веков.

- Это первая коллаборация с площадкой вне здания театра. И мы гордимся и радуемся, что можем быть ближе к зрителю, сокращаясь дистанцию между нами. То что так необходимо повременному театру для подростков и молодёжи, - делятся в ТЮЗе.

«Где здесь я?» - первый эскиз, представленный режиссёрской лабораторией «ТЮЗ. Lab» 2021. Проект реализуется при грантовой поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Режиссёр-постановщик спектакля - Павел Макаров. Драматург - Гуля Насырова. Основой для пьесы послужили произведения мировой классической литературы: «Демиан» Германа Гессе и «Пробуждение весны» Франка Ведекинда.

Кстати, этот спектакль участвует в программе «Пушкинская карта», а значит, посетить молодёжь сможет его за счёт государства.