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Происшествия17 ноября 2021 11:31

Житель Тверской области сжег машину знакомого

Ему грозит пять лет лишения свободы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области сожгли автомобиль Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области сожгли автомобиль Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 34-летний житель Западной Двины и сообщил о поджоге автомобиля «Мицубиси Лансер».

Возгорание машины заметили очевидцы и вызвали пожарных. Пламя потушили, место происшествия осмотрела полиция. Ущерб составил 30 000 рублей.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний житель Конаковского района. В полиции фигурант сознался в содеянном, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело.