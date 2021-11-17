Житель Тверской области сжег машину знакомого

В Тверской области сожгли автомобиль Фото: УМВД России по Тверской области
В полицию обратился 34-летний житель Западной Двины и сообщил о поджоге автомобиля «Мицубиси Лансер».
Возгорание машины заметили очевидцы и вызвали пожарных. Пламя потушили, место происшествия осмотрела полиция. Ущерб составил 30 000 рублей.
Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний житель Конаковского района. В полиции фигурант сознался в содеянном, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело.