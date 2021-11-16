В Твери объявлен конкурс 3D моделированию фигуры косолапого в «медвежьих» шахматах

Шахматы с медведями. Фото: VK/Медвежьи шахматы

Тверской детский технопарк «Кванториум» совместно с областной федерацией шахмат и общественной организацией «Патриоты Твери» объявили о начале конкурса по 3D моделированию и прототипированию фигуры «Медведь» для «медвежьих» шахмат.

Как в мае писала "КП"-Тверь", энтузиасты начали возрождать в столице Верхневолжья необычную модификацию популярной интеллектуальной игры - «медвежьи» шахматы. Они были придуманы в нашем городе в 1985 году, некоторое время пользовались популярностью заводских клубах культуры. От обычных эти шахматы отличаются стоклеточной доской и новой фигурой "Медведь".

В конкурсе по созданию ее 3D-модели могут участвовать все желающие в возрасте до 17 лет (включительно). Задание в конкурсе состоит из двух этапов:

- создания 3D-модели шахматной фигуры «Медведь»;

- создание четырех шахматных фигур (2 белые, 2 чёрные) с использованием устройств вывода трехмерных моделей.

Для участия в конкурсе вам необходимо заполнить заявку и отправить её и 3D модель в формате STL или OBJ на электронную почту andrey@kvantorium69.ru до 29 декабря.

Готовые шахматные фигуры необходимо отправлять до 24 января по адресу: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Студенческий, дом 28. Получатель: Детский технопарк «Кванториум».

Победителю и призерам конкурса подарят графический планшет, комплект «Медвежьих шахмат» и 3D-ручку.