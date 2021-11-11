В Тверской области объявлен конкурс открыток к Дню матери

К Дню матери объявлен конкурс открыток Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области к Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, объявлен конкурс открыток. Участниками могут стать дети до 14 лет.

Конкурс проводится с 10 по 19 ноября. Для участия необходимо опубликовать работу в социальной сети "ВКонтакте" (профиль должен быть открытым) с хэштегами #ДеньМатери69 #ДорогаяМама #ДеньМатериТО.

Комиссия определит трех победителей. Открытка, занявшая первое место будет напечатана тиражом в 500 штук.

Все участники получат электронные сертификаты.