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Общество11 ноября 2021 18:38

В Тверской области объявлен конкурс открыток к Дню матери

Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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К Дню матери объявлен конкурс открыток

К Дню матери объявлен конкурс открыток

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области к Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, объявлен конкурс открыток. Участниками могут стать дети до 14 лет.

Конкурс проводится с 10 по 19 ноября. Для участия необходимо опубликовать работу в социальной сети "ВКонтакте" (профиль должен быть открытым) с хэштегами #ДеньМатери69 #ДорогаяМама #ДеньМатериТО.

Комиссия определит трех победителей. Открытка, занявшая первое место будет напечатана тиражом в 500 штук.

Все участники получат электронные сертификаты.