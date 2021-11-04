Жители Тверской области могут принять участие в исторической онлайн-викторине

Викторина стартует в 16:00. Фото: play.myquiz.ru

Сегодня, в День народного единства, жители Тверской могут проверить свои знания в онлайн-викторине «В единстве народа вся сила России». Региональная викторина пройдёт онлайн на специальной площадке.

Принять участие приглашают школьников, студентов колледжей и вузов, да и вообще всех желающих. Начнётся викторина в 16:00. В честь праздника вопросы будут посвящены Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, освобождению Москвы от захватчиков и образу народных героев, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.