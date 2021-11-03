Забавные пушистые белки попали в объектив фотоаппарата в парке Сахарово Твери

Белкам в парке вольготно. Фото: Анна Мостовая

В ноябре белки в наших краях обычно заканчивают утеплять своё жилище и делать припасы на зиму. В парке тверского посёлка Сахарово дубы в этом году подарили им щедрый урожай желудей. Юркие пушистые белки и птички сойки попали в объектив тверского фотографа и соавтора проекта по популярной биологии «Улитка Марта» Анны Мостовой.

- Урожайный год выдался, поэтому сойки и белки в парке чувствуют себя сейчас вольготно. Хотя крутятся недалеко от кормушек, но в них пока особо не лезут, - рассказывает Анна.

Белочка из парка в Сахарово. Фото: Анна Мостовая

Надо подкрепиться! Фото: Анна Мостовая

Эта птичка называется сойкой. Фото: Анна Мостовая

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