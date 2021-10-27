Более 102 тысяч жителей Тверской области приняли участие в переписи населения онлайн

Переписаться ещё можно успеть до 14 ноября. Фото: Мила СТРИЖ

Перепись населения в Тверской области, как и по всей стране, продлится до 14 ноября (на Госуслугах - до 8 ноября). К 27 октября участие в переписи приняли 360 562 жителя региона, из них более 102 тысяч переписались самостоятельно - на портале госуслуг.

Напомним, в переписном листе содержится 33 вопроса. Каждому участнику переписи предстоит поделиться информацией о своём поле, возрасте, семейном положении, национальности, образовании, владении языками, жилищных условиях и так далее. Также нужно будет ответить на вопрос об источнике дохода. А вот размером дохода переписчик интересоваться не может. Равно как не позволено ему спрашивать ваш паспорт и иные документы. Не имеют права переписчики интересоваться вопросом, кто является собственником квартиры или дома, в котором вы живёте.

Участие в переписи дело добровольное. Но следует помнить, что итоги этого масштабного исследования могут повлиять на будущую жизнь. Данные переписи должны использоваться властью для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программ развития, планирования объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов, строительства школ и детских садов и так далее.