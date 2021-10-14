Перепись-2020: Как узнать адрес переписного пункта, придёт ли переписчик в СНТ и другие важные вопросы о переписи населения в Тверской области

Переписчики начнут ходить по домам жителей Твери и области 18 октября. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Всероссийская перепись населения (ВПН) стартует в Тверской области, как и по всей стране, 15 октября. На то, чтобы всех посчитать, отведён месяц - до 14 ноября. Ходить по квартирам переписчики начнут в понедельник, 18 октября.

Принять участие в переписи можно тремя способами: самостоятельно на портале госуслуг, в одном из переписных пунктов (там вам поможет волонтёр) или дождавшись переписчика дома. Когда он к вам нагрянет - сказать сложно. Переписчики ходят по домам по своему графику. Но если работник ВПН вас не застанет, он придёт ещё: переписчик обязан сделать три попытки.

Не открывайте дверь кому попало. Переписчик должен иметь нагрудное удостоверение, синий портфель с надписью «Росстат», шарф с надписью «Всероссийская перепись населения-2020» и жилет с логотипом переписи.

О том, как будет организована перепись, подробно уже рассказывала «КП»-Тверь». Сегодня же мы ответим на популярные вопросы о переписи, которые задают читатели «Комсомолки». Разобраться в них нам помогли в главном статистическом ведомстве региона - Тверьстате.

Если я постоянно живу в дачном доме в СНТ, придёт ли ко мне переписчик?

Нет, переписчики ходят только по домам в муниципальных образованиях: городах, деревнях, сёлах. На территорию садоводческого товарищества переписчик не придёт. Если вы постоянно живёте там, постарайтесь пройти перепись на «Госуслугах» или съездите на переписной пункт в ближайший город.

Если ваш случай в чём-то особенный, вы можете попробовать позвонить в Тверьстат (8 (4822) 33-98-71) и попросить, чтобы переписчик всё-таки приехал к вам в СНТ, сказали «КП»-Тверь» в Тверьстате. Но ничего заранее пообещать всё-таки не смогли. По правилам переписчику ездить на дачи не положено.

Что делать, если я редко бываю дома, работаю допоздна и не имею возможности пройти процедуру переписи на «Госуслугах»?

Остаётся лишь один вариант: самому в свободное время прийти в переписной пункт. Например, сбегать туда в обед или в свой выходной. Переписной пункт можно выбрать любой - ближайший к дому или работе.

Зачем переписчику планшет и сохранится ли информация, если планшет потеряется или разобьётся?

Решение снабдить переписчиков планшетами родилось ещё два года назад, при подготовке к переписи-2020. Как пояснили «КП»-Тверь» в Тверьстате, электронное устройство поможет ускорить процесс, а также проконтролировать верность введённых данных. Например, если переписчик заносит информацию о ребёнке, но случайно что-то впишет в графу о работе, планшет просигналит о том, что это действие надо проверить.

В конце каждой смены переписчик должен нажать специальную кнопку, которая отправит всю полученную за день информацию на сервер Росстата. Там она будет в полной сохранности.

Куда денутся планшеты, когда перепись завершится? Нельзя ли их будет купить?

Планшеты подлежат строгому учёту. Тверской области выделено 3000 гаджетов. Часть их останется в Тверьстате: специалисты будут использовать планшеты во время различных статистических исследований. Остальные планшеты распределят. Известно, что некоторое их количество передадут областным министерствам, которые заранее сделали запросы: Минздраву, Министерству образования, Министерству соцзащиты, Минкульту. Так что купить переписной планшет по дешёвке не получится.

- Такая система будет работать во всех регионах страны, - подчеркнули в Тверьстате.

Если я захочу записаться под выдуманной национальностью, переписчик запишет?

Такие случаи бывали в предыдущие переписи. Кого только не было: эльфы, джедаи из «Звёздных войн». Графа «национальность» в этом плане, пожалуй, самая интересная из всех. Но в этот раз результаты вносятся в планшет. Не запретит ли программа вписывать несуществующую национальность? Оказалось, нет. Переписчик будет вносить сведения с ваших слов и не имеет права их изменить.

- Мы надеемся, что все отнесутся к переписи серьёзно, но, если такие шутники будут, поделать с этим мы ничего не сможем, - разводят руками в Тверьстате.

Где узнать адреса переписных пунктов?

Адрес ближайшего к вашему дому или работе переписного пункта подскажут на федеральной горячей линии: 8-800-707-20-20 (звонок бесплатный). В зависимости от вашего места жительства, оператор сразу скажет адреса и телефоны ближайших переписных пунктов либо даст тверской номер телефона, по которому вы сможете получить эту информацию.

Горячую линию в связи с переписью открыл и Тверьстат. Задавать вопросы можно по телефону 8 (4822) 33-98-71, он работает ежедневно с 15 октября по 14 ноября (с 9 до 18 часов).

На сайте ВПН также есть интерактивная карта переписных пунктов, где можно найти все пункты Твери и Тверской области. Тем, кто решит воспользоваться этой картой, советуем сначала позвонить в выбранный пункт, чтобы удостовериться, что там есть переписчик (некоторые пункты - их, правда, немного - созданы для организации переписи и не принимают граждан).