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Происшествия27 октября 2021 13:36

Из забытого на остановке рюкзака мужчина украл банковскую карту в Твери

Злоумышленника задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержала полиция Фото: архив "КП"

Подозреваемого задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратилась 36-летняя жительница Твери и рассказала, что с ее карты списали 11 000 рублей.

Полицейские выяснили, что карта находилась в рюкзаке, который заявительница забыла на остановке общественного транспорта.

В ходе розыска были установлены магазины, где происходила оплата картой. По видеозаписям установлен подозреваемый.

Выяснилось, что 26-летний житель Республики Коми находится в розыске и скрывается от правоохранительных органов в Твери. Задержанный нашел рюкзак и забрал карту.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан.