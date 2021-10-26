Назначены заместители председателя правительства Тверской области

Игорь Руденя назначил заместителей председателя областного правительства Фото: Александр ЖМУЛИН

Губернатор Игорь Руденя назначил заместителей председателя областного правительства, то есть себя. Это обязательная процедура после выборов.

Напомним, что Игорь Руденя был переизбран на пост губернатора в сентябре.

Глава региона назвал своих заместителей в начале заседания правительства региона 26 октября.

Новых имен среди них нет.

Продолжат работу в должности заместителей председателя областного правительства Артём Ажгиревич (также - руководитель министерства цифрового развития и информационных технологий региона), Дмитрий Березин, Иван Егоров (также - руководитель министерства экономического развития), Игорь Жарков (также - руководитель министерства имущественных и земельных отношений), Валентина Новикова (также - рукодитель министерства соцзащиты населения), Марина Подтихова (также - руководитель министерства финансов).

Таким образом. выбыл из числа заместителей губернатора Андрей Наумов - министр природных ресурсов и экологии Тверской области.

- Основой оценки работы руководителей является своевременное исполнение контрольных поручений, развитие показателей своей отрасли, увеличение доли федерального финансирования в проектах на территории нашего региона, а также привлечение инвесторов по своим направлениям, - отметил губернатор, обозначая главные направления работы своих заместителей.