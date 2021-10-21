В Тверской области от коронавируса вакцинирован 427 301 человек

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 21 октября прививку сделали 427 301 человек, за минувшие сутки – 3102.

Напомним, в регионе расширен список профессий, подлежащих обязательной вакцинации.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке. С 18 октября в Твери работают два мобильных пункта вакцинации - около ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятской и на площадке у ТЦ «Можайский» в микрорайоне Южный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.