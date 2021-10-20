В Тверской области стартует Месячник по контролю за соблюдением масочного режима

В Тверской области пройдут рейды по контролю масочного режима Фото: ПТО

С 21 октября по 21 ноября в Тверской области будет проводиться Месячник по контролю за соблюдением масочного режима.

Решение об усилении мер профилактики коронавируса принято 20 октября на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Отметим, что в Тверской области зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим с 12 октября в регионе проходят профилактические рейды.

Контрольные мороприятия проводятся на объектах общественного питания, розничной торговли, в оздоровительных и физкультурных, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах. Проверки показали, что многие жители пренебрегают ношением масок. Особенно это актуально для общественного транспорта.

Всего, по данным оперштаба на 20 октября, в Тверской области подтверждено 72 457 случаев коронавируса, за минувшие сутки заболели 343 человека.

Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в 15 госпиталях Верхневолжья развернуто 2494 инфекционных койки.