В тверских такси проверили соблюдение масочного режима

В такси проверили соблюдение масочного режима
Фото: ПТО
20 октября в Твери состоялся рейд по легковым такси. Представители региональных Министерств контрольных функций и транспорта совместно с сотрудниками ГИБДД проверили соблюдение масочного режима водителями, наличие в машинах антисептиков для обработки рук.
Также об использовании средств индивидуальной защиты и об административной ответственности за нарушения напомнили пассажирам.
Рейды в Тверской области проходят с 12 октября в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Контрольные мороприятия проводятся на объектах общественного питания, розничной торговли, в оздоровительных и физкультурных, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах.