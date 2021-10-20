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Здоровье20 октября 2021 15:05

В тверских такси проверили соблюдение масочного режима

Рейд провели госавтоинспекторы и сотрудники Минтранса
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В такси проверили соблюдение масочного режима

В такси проверили соблюдение масочного режима

Фото: ПТО

20 октября в Твери состоялся рейд по легковым такси. Представители региональных Министерств контрольных функций и транспорта совместно с сотрудниками ГИБДД проверили соблюдение масочного режима водителями, наличие в машинах антисептиков для обработки рук.

Также об использовании средств индивидуальной защиты и об административной ответственности за нарушения напомнили пассажирам.

Рейды в Тверской области проходят с 12 октября в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Контрольные мороприятия проводятся на объектах общественного питания, розничной торговли, в оздоровительных и физкультурных, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах.