В Тверской области реализовано более 180 проектов Программы поддержки местных инициатив

Тверь - в числе активных пользователей программы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2021 году в рамках ППМИ наибольшее предпочтение жители региона отдали проектам по улучшению водоснабжения (52 проекта), ремонту дорог (51 проект), устройству уличного освещения (42 проекта) и оборудованию детских площадок (41 проект).

Самые активные пользователи программы - Вышневолоцкий городской округ, Старицкий и Калининский районы, Андреапольский муниципальный округ, а также Тверь.

С начала года в регионе реализовано более 180 проектов по Программе поддержки местных инициатив. Работы на оставшихся объектах будут закончены в четвёртом квартале 2021 года. Всего, по данным Правительства Тверской области, в Верхневолжье будет реализовано 334 проекта ППМИ в 40 муниципальных образованиях. Общая сумма финансирования - более 218,6 млн рублей.

Среди интересных проектов можно отметить обустройство зоны отдыха с дорожками, скамейками, клумбами и игровыми площадками в селе Микшино Лихославльского муниципального округа. Там завершён первый этап строительства. В Кашине благоустроили пешеходную зону Пушкинской набережной. Это позволило создать закольцованный туристический маршрут Воскресенский Собор - Пушкинская набережная - Городской сад.

Напомним, ППМИ развивается в Тверской области с 2013 года. Главной особенностью программы является то, что проекты для реализации инициируют сами жители. Количество ежегодно реализуемых проектов выросло в 6 раз. За период с 2015 по 2020 годы количество заявок возросло на 93% – со 168 до 325, кроме того на 56% был увеличен объем субсидии, предоставленный на реализацию программы.