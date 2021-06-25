Камеры видеонаблюдения, автоматические ворота и детские площадки: Какие работы включены в программу поддержки местных инициатив в Твери на 2021 год

Родители проявили инициативу - дети счастливы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Администрация Твери опубликовала постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы. В приложении к документу содержится информация об объектах, которые включены в программу поддержки местных инициатив на 2021 год.

Горожане изъявили желание благоустроить дворы, организовать детские площадки, установить у своих домов системы видеонаблюдения и ограды при въезде на придомовую территорию.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

В перечне - один адрес: Артиллерийский переулок, дом 7. Здесь заасфальтируют выезд из арки и дорогу от первого до седьмого подъездов. Финансовый вклад жителей составит 659,6 тысячи рублей. Всего на работы будет потрачено 1 859 600 руб. (средства жителей, областного и муниципального бюджетов).

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

Самый активный в плане благоустройства по ППМИ район. В программу включены восемь территорий.

1-й пер. Красной Слободы, дом 7/1. Здесь устроят детскую спортивную площадку. Вклад жителей составит 173,4 тысячи рублей. Весь бюджет - 1 257 200 руб.

Октябрьский пр-т, д. 34. Благоустройство двора. Вклад жителей - 47,7 тысячи рублей. Полный бюджет - 380 700 рублей.

Проспект 50 лет Октября, д. 28. Благоустройство придомовой территории. Вклад жителей - 123,2 тысячи рублей. Полный бюджет - 736 900 рублей.

Ул. Машинистов, д. 3. Ограждение территории (забор периметром 95,8 метра). Вклад жителей - 60,4 тысячи рублей. Полный бюджет - 554 000 рублей.

Ул. Бориса Полевого, д. 2, корпус 1. Благоустройство придомовой территории. Вклад жителей - 205,9 тысячи рублей. Полный бюджет - 1 558 800 рублей.

Б-р Ногина, д. 3. Благоустройство придомовой территории с установкой системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом. На территории установят десять камер видеонаблюдения. Вклад жителей - 60,4 тысячи рублей. Полный бюджет - 396 000 рублей.

Ул. Спартака, д. 19. Ремонт дворовой территории. Вклад жителей - 325,5 тысячи рублей. Полный бюджет - 1 497 500 рублей.

Ул. Кирова, д. 5. Ограждение придомовой территории с устройством автоматических ворот. Вклад жителей - 99 тысяч рублей. Полный бюджет - 760 200 рублей.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

В программе четыре территории.

Ул. Можайского, д. 62, корпус 1. Здесь реализуются сразу две программы ППМИ. Первая - благоустройство придомовой территории с укладкой резинового покрытия на детской площадке. Вклад жителей - 351 тысяча рублей. Полный бюджет - 1 123 300 рублей.

Вторая программа - обустройство детской площадки. На ней установят игровое оборудование и малые архитектурные формы. Вклад жителей - 240,6 тысячи рублей. Полный бюджет - 755 400 рублей.

Ул. Загородная, д. 14, корпус 1. Ремонт дворовой территории и проездов. Вклад жителей - 205,6 тысячи рублей. Полный бюджет - 1 304 300 рублей.

Пос. Химинститута, д. 24. Благоустройство двора. Вклад жителей - 141,9 тысячи рублей. Полный бюджет - 1 157 100 рублей.

Пос. Химинститута, д. 18. Ожидается благоустройство двора в два этапа. Первый этап: вклад жителей - 135,5 тысячи рублей; полный бюджет - 1 083 100 рублей. Второй этап: вклад жителей - 120,5 тысячи рублей; полный бюджет - 958 300 рублей.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

В программу включили две территории.

Ул. Новоторжская, д. 5. Обустройство парковочных мест. Вклад жителей - 251,8 тысячи рублей. Полный бюджет - 1 218 300 рублей.

Пр-т Чайковского, д. 46. Установка автоматических ограждений. Вклад жителей (или организаций) - 147,6 тысячи рублей. Полный бюджет - 620 400 рублей.

КАК ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

ППМИ реализуется в Твери с 2016 года. Цель программы - побудить жителей многоквартирных домов повысить качество жизни и помочь им в этом. В программе реализуются проекты, которые выбирают сами жители.

Чтобы попасть в программу, нужно провести общедомовое собрание и определиться, что вы хотите сделать: благоустроить двор, заасфальтировать дорожки, установить освещение, оборудовать детскую площадку и так далее.

Чтобы ваш проект рассмотрели, необходимо согласие о финансовом вкладе жителей в работы. Оно должно составлять не менее 10% от общей стоимости работ. Остальные деньги добавят областной и городской бюджеты.

Подробную информацию о том, как подать заявку на участие в программе, жители Твери могут уточнить по телефонам районных администраций:

Заволжский район: (4822) 36-08-82.

Пролетарский район: (4822) 36-08-84.

Московский район: (4822) 34-46-62, 32-08-37.

Центральный район: (4822) 36-08-81.

Жители региона могут звонить в Министерство финансов Тверской области: (4822) 34-51-42.