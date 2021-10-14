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Происшествия14 октября 2021 16:31

В Твери женщина украла из спортивного магазина куртку за 11 000 рублей

Злоумышленницу задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина украла куртку в спортмагазине Фото: УМВД России по Тверской области

Женщина украла куртку в спортмагазине Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть обратился специалист по безопасности одного из сетевых магазинов спортивной одежды и сообщил, что из торгового зала посетительница украла куртку за 11 000 рублей. По камерам вычислили, что женщина вышла из магазина с объемным пакетом.

В ходе розыска подозреваемую задержали. Ею оказалась 40-летняя жительница Твери. В примерочную женщина взяла много вещей, а куртку положила в пакет и покинула торговый зал. Вещь злоумышленница продала за 3000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.