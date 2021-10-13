После многолетней реконструкции в Тверской области торжественно откроют Бежецкий музей

В отреставрированном здании представлены новые экспозиции. Фото: tvermuzeum.ru (Тверской государственный объединённый музей)

Бежецкий мемориально-литературный и краеведческий музей был закрыт около десяти лет. После столь долгих ремонтно-реставрационных работ он торжественно откроет свои двери 14 октября.

В обновлённом здании развернутся новые экспозиции, посвящённые знаменитым уроженцам Бежецка – писателю и исследователю Сибири Вячеславу Яковлевичу Шишкову и создателю Великорусского оркестра Василию Васильевичу Андрееву.

Творческое наследие Вячеслава Шишкова будет представлено в музее рядом произведений, включая знаменитые романы «Угрюм-река» и «Емельян Пугачёв» (за последний писатель посмертно получил Сталинскую премию). Пришедшие также смогут увидеть большую коллекцию иллюстраций к произведениям Шишкова из фондов Тверского государственного объединенного музея.

Экспозиция в честь Василия Андреева расскажет о его жизни и творчестве, концертной и общественной деятельности. Гости музея смогут послушать записи музыкальных произведений начала ХХ века, увидят мебель, на которой сидел композитор, афиши, музыкальные инструменты и не только.

Музей смогут посетить инвалиды - он отремонтирован в соответствии со стандартами приёма посетителей с ограниченными возможностями здоровья.