Игорь Руденя сообщил, когда в Твери для массового посещения откроется парк «Россия - Моя история»

Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история» откроется для массового посещения в январе. Фото: ПТО

Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история» откроется для массового посещения с января 2022 года. Так сказал в телеэфире губернатор Игорь Руденя.

Парк был построен силами Минобороны за три летних месяца. Сейчас там продолжается создание мультимедийной экспозиции об истории России с древнейших времён до наших дней.

Летописи тверского края будет отведено более трети экспозиций. Как только эта работа завершится, парк откроется для широкой аудитории.

Основа общей составляющей проекта - мультимедийные экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945 гг.» и «Россия - Моя история. 1945 - наши дни».

- Парк «Россия - Моя история» войдет в обязательную программу посещения школьниками наравне с Тверским императорским дворцом. Такая возможность появится у всех детей Верхневолжья с января 2022 года, - сказал Игорь Руденя.

Планируется, что в парке будут проводиться уроки истории, краеведения, встречи для школьников и студентов, экскурсии. В настоящее время уже составляются программы посещения парка школьниками 8, 9 и 11 классов.