В Тверской области педофила приговорили к 15 годам строгого режима

Мужчину признали виновным по двум статьям. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Вышневолоцкого района Тверской области в феврале 2021 года изнасиловал девочку, которой было меньше четырнадцати лет. Педофила судили в Вышневолоцком межрайонном суде и приговорили к 15 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Как сообщает суд, мужчину признали виновным по двум статьям: п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).