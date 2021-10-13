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Общество13 октября 2021 13:51

МЧС предупреждает о сильном ливне в Тверской области 14 октября

В регионе ожидается ухудшение погоды - улицы может затопить
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Хляби разверзнутся уже завтра.

Хляби разверзнутся уже завтра.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный главк МЧС предупреждает: 14 октября, в четверг, в отдельных районах Тверской области ожидается сильный дождь. Данные спасатели получили от Тверского гидрометеоцентра.

Всем горожанам напомним: во время сильного дождя в Твери затапливает некоторые улицы. В частности, проспект Победы в районе пересечения с улицей 15 лет Октября, Южное кольцо и другие. Выбирайте пути обхода или надевайте резиновые сапоги.

В непогоду надо особенно внимательно относиться к вопросам безопасности. Необходимо обращать внимание на целостность линий электропередачи. Помнить, что при сильном дожде существенно снижается видимость, дороги становятся скользкими. Водителям стоит быть предельно внимательными и выбирать безопасный скоростной режим. Владельцам частных домов надлежит проверить работу систем отвода воды.