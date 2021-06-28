Улицы Твери затопило водой после дождя

Потоп на улице Трехсвятской Фото: vk.com/live_tver/Артем Александров

Второй день Тверскую область терзает ураганный ветер, грозы и ливни. В воскресенье, 27 июня, в регионе прошел сильнейший ливень. Стороной осадки не обошли и Тверь. Дождем затопило улицы, а на водозаборе произошла авария, и город остался без света и холодной воды. По некоторым адресам работы до сих пор не завершены.

Утром, 28 июня, ситуация повторилась. Ливень затопил улицы, проспекты и дворы. В соцсети жители Твери делятся фотографиями затопленных улиц Озерной и Трехсвятской. Похожая ситуация и на других проблемных участках, которые систематически затапливает при сильном дожде. Это проспект Победы, Южное кольцо, проспект Ленина, улица Ротмистрова, Шевченко, Волоколамский проспект и ряд других.

Уровень воды высокий. Пешеходам и автомобилистам следует быть внимательнее.

Улица Озёрная после ливня Фото: vk.com/live_tver