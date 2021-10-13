В Старицких пещерах Тверской области кто-то выкинул стаю декоративных ручных крыс

Летучие мыши - настоящие жители Старицких пещер. А декоративным крысам там не выжить. Фото: Вячеслав КОЗЛОВ.

В Старицких пещерах кто-то оставил огромные мешки мусора и целую стаю декоративных крыс - белых, пятнистых и серых. Зверьков нашли в небольшой катакомбе с народным названием "Парабеллум".

Об этом сообщает паблик VK "Старицкие пещеры с гидом." Очевидцам удалось спасти нескольких зверьков - "декорашки" не способны выживать в дикой природе, тем более, в голодных условиях известняковых пещер. Крысы были очень голодны и совсем не боялись людей, шли к ним сами, даже ласкались.

Нескольких крыс туристы сразу забрали с собой. Ещё несколько остались в пещере. Ситуацию под контроль взяла Инициативная группа по защите животных Твери.

В пещерах остались не только крысы, но и два мешка мусора, нетипичного для мусора туристического: салфетки для снятия макияжа (некоторые в чём-то похожем на кровь), медицинские маски, факелы, бутылки с остатками бензина, красные резаные тряпки, посуда.

Очевидцы предполагают, что в пещере могли снимать кино и мусор, а также крыс, выкинула съёмочная группа. Кроме того, неазвестные гости пещер стёрли на стенах несколько надписей, оставленных спелеологами-туристами в 90-е годы. Такие надписи давно являются частью пещерного антуража.

Старицкие пещеры - плод работы человеческих рук. Эти каменоломни упоминались уже в XII веке. Там добывали «старицкий мрамор» - белый известняк для строительства. Узор каменоломен составляют штреки (шахты, проходы), гроты (большие пещеры), «шкуродёры» и «костоломы» (тесные, иногда извилистые коридоры, через которые можно пробраться лишь ползком), естественные разломы. Системы подземелий расположены близ Старицы по обоим берегам Волги. Подробный рассказ о Старицких пещерах уже публиковала "КП"-Тверь".

Отметим, что десять-двадцать лет назад каменоломни посещали лишь увлечённые - заядлые туристы и спелеологи. Но сегодня туда ездит очень много неподготовленных людей, которые плохо понимают хрупкую "природу" пещер, наносят им ущерб и мусорят.