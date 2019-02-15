Старицкие каменоломни Тверской области вошли в пятёрку лучших научно-познавательных туристических мест страны

Интернет-сервис Tvill.ru, опросив туристов в социальных сетях, составил рейтинг самых увлекательных научно-познавательных туристических мест и маршрутов. Наши знаменитые рукотворные каменоломни, больше известные как старицкие пещеры, заняли в рейтинге пятую позицию.

Уникальные пещеры встали в один ряд с Кояшским озером, краснодарскими дольменами, перевалом Дятлова и Медведицкой грядой не случайно. Десятилетиями это место притягивает спелестологов (исследователей искусственно созданных пещер. – Ред.) и просто путешественников со всей страны.

Старицкие каменоломни упоминались уже в XII веке. Там добывали «старицкий мрамор» - белый известняк для строительства. По мере углубления в толщу породы рабочие укрепляли верхние своды пещер, подпирая их круглыми брёвнами. Сгнившие за столько веков подпорки до сих пор сдерживают невероятную массу камня и почвы от обрушения. На испещрённом глубокими трещинами «потолке» пещер огромные каменные пласты держат иногда только соседние камни - побольше и поменьше. Несложно догадаться, что произойдёт, если один из них, подмытый грунтовой водой или расшатанный чьими-то шаловливыми руками, выпадет и перестанет служить опорой собратьям. В общем, лезть в пещеру без опытного проводника – дело небезопасное, тем более что и заблудиться в подземной системе – раз плюнуть.

Буквально через несколько минут чумазые туристы совсем сливаются со стенами. Фото: Вячеслав КОЗЛОВ

Причудливые лабиринты старицких пещер насчитывают не один десяток километров. Узор каменоломен составляют штреки (шахты, проходы), гроты (большие пещеры), «шкуродёры» и «костоломы» (тесные, иногда извилистые коридоры, через которые можно пробраться лишь ползком), естественные разломы. Там всегда можно найти воду. Опытные спелестологи знают, где в системе отыскать «водокап» – место, где особо активно капает через разломы кристально чистая, отфильтрованная породой вода, такая холодная, что сводит челюсти. Можно найти в старицких пещерах небольшие сталагмиты и сталактиты, а также окаменевшие раковины моллюсков.

Системы подземелий расположены близ Старицы по обоим берегам Волги. Самыми известными и исследованными сегодня являются пещеры, получившие в народе названия Лисичка, Барсучья, Ледяная, Капкан и Сельцо.

Целые системы каменоломен, гроты, разломы и штреки внутри них получают названия с лёгкой руки спелестологов-любителей. Так, история, ставшая уже современной легендой, гласит, что над одной из систем поселился барсук. Его нору и сегодня можно обнаружить на склоне левого берега Волги, на входе в пещеру.

- Какое-то время спустя туристами на входе в подземную систему был обнаружен барсучий череп, - рассказал «КП»-Тверь» турист, спелестолог-любитель Сергей Морозов. - Оттого и назвали эту пещеру Дохло-Барсучьей. А потом она стала просто Барсучья, Барсучка. Череп животного переместили в один из красивых пещерных гротов. А потом он пропал: видимо, кто-то унёс мрачный сувенир с собой.

Тот самый череп, давший название системе каменоломен и исчезнувший бесследно. Фото: Вячеслав КОЗЛОВ

Народные названия гротов, разломов и иных примечательных мест современные «пещерные жители» пишут мелом, красками или сажей на стенах. Ржев, Ёлка, Красные бабы, Кишка и множество других странных, загадочных или смешных названий. История некоторых - тайна, про другие известно многим. Например, современная наскальная живопись не оставила выбора, как назвать грот Красные бабы: там пурпурной краской нанесены на камень стен фигуристые женские силуэты.

- Кишка - она кишка и есть. Естественный разлом в породе, уходящий сначала вертикально вглубь, потом изгибается, переходя в горизонтальную плоскость. Пролезть сложно, но можно. Находясь там, чувствуешь себя именно как в кишке, - поясняет Сергей. - И с Ёлкой всё просто: там многие годы туристы Новый год отмечали. А вот название грота Каждому своё - загадка, а может, и философия тут скрыта. Вообще место интересное: попав в кольцо из штреков, окружающих этот грот, куда ни поверни, выйдешь к нему, мы проверяли.

Пещеры, овеянные преданиями и мифами, скрывают ещё немало загадок. Рассказывают, что именно там спрятана библиотека Ивана Грозного, а ещё – что куда-то в глубину каменоломен относили хоронить своих усопших монахи старицкого Успенского монастыря.

Есть легенды и посовременнее. Случается, видят туристы в пещерах старую женщину...

- Двое моих друзей гуляли как-то по системе. Шли бодро, но вдруг синхронно остановились и сделали несколько шагов назад, чтобы заглянуть в грот, мимо которого только что прошли, - рассказывает Сергей. - Что заставило их, не сговариваясь, остановиться и заглянуть туда? Оба говорят, что, проходя мимо грота, отчётливо увидели в нём сгорбленную фигуру в чёрном, склонившуюся над горящей свечой! Осознав, что такого здесь быть не может, вернулись, но никого, конечно, в гроте уже не нашли. Аж мурашки по коже.

Ребята решили, что это та самая женщина из древнего предания - старица, выжившая во время вражеского набега, спрятавшись в пещере и укрыв там же посадских детей, в честь которой и был назван город Старица.

- А может, и привиделось обоим, - смеётся Сергей. - Атмосфера тут, знаете, такая... Способствует развитию фантазии.

Чудесные находки случаются в подземельях всюду. Фото: Вячеслав КОЗЛОВ

Атмосфера в пещерах действительно не похожа ни на что. Абсолютная тишина - известняк отлично поглощает звук - и темнота, разрываемая лишь лучами налобных фонарей. Для медитации и единения с собственными мыслями места лучше не найти. Но особо впечатлительным долго находиться здесь не стоит.

- Если проводишь под землёй несколько дней, совершенно теряется связь со временем. В абсолютной тишине мозг, привыкший к постоянному нагромождению звуков, старается заполнить необычный для него вакуум и может подкидывать неожиданные сюрпризы: что-то привидится, что-то послышится, причём весьма натурально, - объясняет спелестолог фокусы человеческого восприятия.

В кромешной тишине и тьме иногда чувствуется чьё-то присутствие: как будто прошёл кто-то незримый совсем рядом, или вот-вот покажется из-за ближайшего поворота незнакомая фигура. Вот и гадай, шутит ли с тобою собственная психика или действительно скрывается в каменоломнях что-то таинственное...

Ещё в 1967 году в каменоломнях скрывалась секта скопцов, причастная к смерти двоих мужчин из-за ампутации половых органов. Все сектанты были задержаны и тайно осуждены на длительные сроки заключения, а лидеры секты приговорены к расстрелу.

А вот кто и вправду живёт в пещерах всегда, так это летучие мыши. Существа крошечные и безобидные, встречи с которыми, однако, бывают весьма неожиданными.

- Мокрой летучей мышью по физиономии получал не раз, - опять смеётся наш собеседник. - Когда долго ползёшь по узкому извилистому лазу, такая встреча неминуема: летящая навстречу мышь просто не успевает сменить траекторию.

Вот они - пещерные жители. Фото: Вячеслав КОЗЛОВ

Незабываемое зрелище случается благодаря летучим мышам тёплой летней ночью. Сидя на высоком берегу Волги над входом в пещеру, можно наблюдать волшебную картину: мыши стремительно выпархивают из пещеры в поисках пищи и описывают на фоне звёздного неба причудливые траектории.

Про чудеса старицких пещер можно рассказывать очень долго. Место это, без преувеличения, уникальное. И оказалось оно в упомянутом рейтинге совсем не зря. Обидно одно: пещеры всё больше страдают от человеческой недальновидности и банального свинства. Неконтролируемые нашествия плохо обученных туристов ведут к обвалам и разрушениям, а также подвергают опасности их самих.

Прекрасные гроты и штреки зарастают мусором и покрываются неэстетичными надписями. Неизвестно, к чему приведёт в итоге и продажа земли над системой каменоломен в частные руки. Хочется верить, что пещеры выживут. Ведь именно из прохлады старицких пещер вышел не один человек, впоследствии посвятивший жизнь спелестологии или спелеологии. Затягивают они, эти загадочные каменоломни.