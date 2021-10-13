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Здоровье13 октября 2021 12:44

В Тверской области на 13 октября ещё 297 человек заразились коронавирусом

Это очередной рекорд по количеству заражённых за сутки
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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На лечении находятся 8366 граждан.

На лечении находятся 8366 граждан.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 13 октября в Тверской области официально подтверждено 70 177 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки - 297 случаев. Это очередной рекорд по числу заболевши с начала пандемии.

Выздоровели за минувшие сутки 150 человек. За весь период пандемии болезнь удалось побороть 60 096 пациентам.

Скончались от ковида за сутки 8 человек. С начала пандемии - 1715 человек.

На карантине находятся 8366 граждан (+139 за последние сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе продолжается массовая вакцинация. По данным на 13 октября прививку сделали 410 195 человек, за последние сутки – 1771 гражданин. Запас вакцин в регионе составляет более 153 тысяч доз.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке. С 18 октября в Твери начнут функционировать два мобильных пункта вакцинации - около ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятской и на площадке у ТЦ «Можайский» в микрорайоне Южный.

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