Архитектурные шедевры Николая Львова в Тверской области могут включить в список ЮНЕСКО

Один из последних шедевров Николая Львова - Петропавловский храм в Переслегино (Торжокский район). Находится в аварийном состоянии. Фото: VK/ХРАМ ПЕРЕСЛЕГИНО

Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области поддержало инициативу включения созданных по проектам Николая Львова шедевров архитектуры в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Радостной вестью поделилось тверское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

С инициативой включить в список ЮНЕСКО усадьбы и храмы, возведённые в Тверской области гениальным архитектором-палладианцем XVIII века Николаем Львовым, выступили серьёзные эксперты и общественники, занимающиеся сохранением культурного наследия России.

Одним из соавторов составленной заявки стал кандидат искусствоведения, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Арсений Петров.

Он пояснил "КП"-Тверь", что для включения в список Юнеско региональные власти должны были сначала поддержать инициативу и заявить о соотвествующих памятниках архитектуры в Министерство культуры РФ.

Теперь дело - за Минкультом. Важный шаг сделан.

Напомним, что большинство шедевров архитектуры, связанных с именем Николая Львова, расположено в нашем регионе в Торжокском районе.

В заявке полностью обосновано соответствие львовских памятников Торжка и окрестностей критериям, предъявляемым объектам Всемирного наследия.

- В неё включены памятники Торжка, а также храмы и другие здания в усадьбах Знаменское-Раек, Митино, Никольское-Черенчицы, Переслегино, Прямухино, Арпачево, Горницы – всего более 220 памятников федерального и регионального значения, - сообщает ВООПИиК.

Для того, чтобы львовские архитектурные творения включили в список Юнеско, их необходимо будет привести в порядок или законсервировать.

Подробнее об инициативе по включению архитектурного наследия Николая Львова в список Юнеско читайте здесь.