В Тверской области на удочку телефонных мошенников попалась очередная жертва

В регионе очередная жертва попалась на удочку телефонного афериста. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В отдел полиции в Старице обратилась 58-летняя местная жительница. Она сообщила, что мошенник выманил у нее крупную сумму денег.

- На мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, будто мошенники пытаются оформить на ее имя крупный кредит, и порекомендовал для предотвращения хищения денег в кратчайшее время переоформить заявку, а полученные средства перевести на «безопасный счет». Женщина выполнила все инструкции «лжеполицейского», в том числе взяла кредит в банке, и в результате сама перевела на счет злоумышленника 1 650 000 рублей. После этого аферист перестал выходить на связь, - поделились подробностями в пресс-службе областного УМВД.

Заметим, что это довольно распространенная схема телефонного «развода» у мошенников. Полиция не раз предупреждала о ней, но граждане все равно клюют на эту удочку.

К примеру, недавно так же лишилась крупной суммы средств женщина в Торжке.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска ведут работу по установке личности злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Тверские полицейские в очередной раз предупреждают:

- Звонок из банка под предлогом блокировки или предотвращения несанкционированного списания денежных средств, предотвращения нелегального оформления кредита - стандартная уловка аферистов. При поступлении подобного звонка необходимо сразу же прекратить диалог и набрать номер телефона, который размещен на банковской карте. Ни в коем случае не передавайте незнакомцам CVV-код с обратной стороны карты и пароли доступа.