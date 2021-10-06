В Тверской области женщина поверила лжеполицейскому и лишилась 2 млн рублей

Мошенник по телефону сумел убедить женщину сделать так, как он говорит, чтобы не потерять деньги. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Торжокском районе 58-летняя женщина сама перевела мошенникам 2 млн рублей. Правоохранительные органы ведут расследование.

Установлено, что на мобильный телефон гражданки позвонил мужчина и, представившись сотрудником полиции, сообщил о попытке мошенников снять с её банковского счета все накопления. Он порекомендовал женщине немедленно перевести деньги на «резервный счет».

Жертва запаниковала.

- В итоге пенсионерка выполнила указания лжеполицейского и перевела 2 млн рублей на счета мошенника. Затем звонивший перестал выходить на связь, - сообщили подробности в пресс-службе УМВД России по Тверской области. Полиция напоминает:

- Ни в коем случае нельзя переводить деньги на неизвестные счета по указке людей по телефону, кем бы они не представлялись и с какого бы номера телефона они не звонили!