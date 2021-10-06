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Происшествия6 октября 2021 21:35

В Тверской области женщина поверила лжеполицейскому и лишилась 2 млн рублей

Жертва попалась на банальный развод мошенников
Алексей АНДРЕЕВ
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Мошенник по телефону сумел убедить женщину сделать так, как он говорит, чтобы не потерять деньги.

Мошенник по телефону сумел убедить женщину сделать так, как он говорит, чтобы не потерять деньги.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Торжокском районе 58-летняя женщина сама перевела мошенникам 2 млн рублей. Правоохранительные органы ведут расследование.

Установлено, что на мобильный телефон гражданки позвонил мужчина и, представившись сотрудником полиции, сообщил о попытке мошенников снять с её банковского счета все накопления. Он порекомендовал женщине немедленно перевести деньги на «резервный счет».

Жертва запаниковала.

- В итоге пенсионерка выполнила указания лжеполицейского и перевела 2 млн рублей на счета мошенника. Затем звонивший перестал выходить на связь, - сообщили подробности в пресс-службе УМВД России по Тверской области. Полиция напоминает:

- Ни в коем случае нельзя переводить деньги на неизвестные счета по указке людей по телефону, кем бы они не представлялись и с какого бы номера телефона они не звонили!