На путепроводе в Южный микрорайон Твери продолжаются дорожные работы

Так было в течение двух недель, так будет и сейчас. Фото: VK/Подслушано в Южном (Тверь)

25 сентября в Твери, на Октябрьском путепроводе в микрорайон Южный, начались дорожные работы. Крайнюю правую полосу движения, по направлению в микрорайон, тогда огородили сигнальными конусами.

Сегодня, 10 октября, работы переместились на крайнюю левую полосу. Продолжается ремонт стыков, укладка нового асфальта.

Это говорит о том, что отправляясь в путь в Южный или оттуда, нужно продолжать готовится к заторам, как минимум, в ближайшие две недели.