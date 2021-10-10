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Общество10 октября 2021 18:26

На путепроводе в Южный микрорайон Твери продолжаются дорожные работы

Затруднения для проезда транспорта сохранятся
Олег ХАДАЕВ
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Так было в течение двух недель, так будет и сейчас. Фото: VK/Подслушано в Южном (Тверь)

Так было в течение двух недель, так будет и сейчас. Фото: VK/Подслушано в Южном (Тверь)

25 сентября в Твери, на Октябрьском путепроводе в микрорайон Южный, начались дорожные работы. Крайнюю правую полосу движения, по направлению в микрорайон, тогда огородили сигнальными конусами.

Сегодня, 10 октября, работы переместились на крайнюю левую полосу. Продолжается ремонт стыков, укладка нового асфальта.

Это говорит о том, что отправляясь в путь в Южный или оттуда, нужно продолжать готовится к заторам, как минимум, в ближайшие две недели.