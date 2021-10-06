В Тверской области для больных коронавирусом введено 2114 коек в 14 госпиталях

В регионе открыто 14 ковидных госпиталей. Фото: ПТО

В Тверской области на сегодня действует 2114 инфекционных коек в в ковидных госпиталях, которые организованы в 14 больницах региона. Как сообщает областное правительство, они расположены в Твери, Калининском районе, Удомле, Конаково, Нелидово, Кашине, Вышнем Волочке и Кимрах.

Региональные власти также информируют, что в случае дальнейшего роста заболеваемости инфекционный коечный фонд будет увеличен.

Наибольшее количество коек развернуто в городской больнице №6 Твери - 640, а также в Областной клинической больнице - 220 единиц.

В нашем регионе, как и в целом по стране, вновь заметно выросла статистика заболеваемости коронавирусом.

Медицинские специалисты настаивают на том, что лучше пройти вакцинацию от COVID-19.

В Тверской области на 6 октября есть запас в 148 799 доз противокоронавирусных вакцин. В регионе работают 55 пунктов вакцинации по записи.

Кроме того, в Твери без предварительной записи работают пункты вакцинации в ТЦ «РИО», в Торговом парке №1, в ТЦ «Рубин» и ТЦ «Вавилон».

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 402 069 человек, из них 140 708 – жители региона старше 60 лет.

Пациентам с коронавирусом, в том числе на самоизоляции дома, полагаются бесплатные лекарства. На днях Тверской области на это из федерального бюджета было выделено 60,2 млн рублей.