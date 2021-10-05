Тверской области выделят 60,2 млн рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Если вы заболели ковидом и сидите на карантине дома, врач обязан выписать вам бесплатные лекарства. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам федеральных средств - более 5,1 млрд рублей - на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом. Свыше 60,2 млн рублей на это направят Тверской области.

Как напоминает областное правительство, в нашем регионе бесплатные лекарства для лечения COVID-19 граждане должны получать при обращении в поликлиники по месту жительства, вызове врача на дом и в Центрах амбулаторной помощи (ЦАП).

Если вам при заражении коронавирусом не выписывают бесплатные лекарства - жалуйтесь на горячую линию Минздрава региона - 8 (800) 350-88-50, +7 (4822) 32-04-82.

ЦАПы в Верхневолжье открыты по поручению губернатора Игоря Рудени. В них следует обращаться при первых признаках вирусного заболевания. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру «122», через региональный медпортал или - при обращении в регистратуру центра.

По мнению многих медиков, наиболее эффективный способ уберечься от коронавируса и его тяжелых последствий - вакцинация.

На данный момент в регионе прививку от COVID-19 сделали 400 836 человек. На 5 октября в запасе еще 149 961 доз вакцины.

В регионе работают 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Записаться на прививку можно через МФЦ, по телефону «122», на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры, а также по телефонам самих пунктов. Кроме того, в Твери без предварительной записи можно привиться в ТЦ «РИО», в Торговом парке №1, в ТЦ «Рубин» и ТЦ «Вавилон».

В нашем регионе за последние сутки зафиксировано 250 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии - 67 935. 1 667 человек с подтверждённым COVID-19 скончались.