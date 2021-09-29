Бешеный волк нападал на людей в Тверской области

Бешеного зверя подстрелили охотники Фото: vk.com/газета "Лесной вестник"

Информация о том, что в селе Алексейково Лесного района Тверской области волк нападает на людей, появилась в соцсетях 21 сентября.

Хищник нападал на собак и жителей и в соседнем селе Сорогожское. Зверь пришел в частный дом и ранил мужчину, а на местной пилораме напал на женщину. На помощь вовремя подоспел местный житель и ранил волка бензопилой.

- Охотники нашли хищника по кровавому следу. К всеобщему облегчению животное было обезврежено, - сообщает газета "Лесной вестник" в соцсети.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Патологический материал от волка, убитого в 500 метрах от села Сорогожское, Управлением Россельхознадзора был направлен в Тверскую межобластую ветлабораторию. Специалисты диагностировали у убитого животного бешенство.