Две енотовидные собаки и волк заразились бешенством в Тверской области

Волк и енотовидные собаки заразились бешенством Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Три случая бешенства зарегистрированы на территории Тверской области. Лабораторные исследования провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

Патологический материал от двух енотовидных собак, отстрел которых произведен вблизи деревни Улиткино в Рамешковском районе местным обществом охотников и рыболовов, а также патматериал от волка, убитого в 500 метрах на юго-запад от села Сорогожское Лесного района, поступил по направлению Управления Россельхознадзора.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.