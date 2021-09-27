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Общество27 сентября 2021 18:34

Две енотовидные собаки и волк заразились бешенством в Тверской области

Случаи выявлены в Рамешковском и Лесном районах
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Волк и енотовидные собаки заразились бешенством

Волк и енотовидные собаки заразились бешенством

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Три случая бешенства зарегистрированы на территории Тверской области. Лабораторные исследования провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

Патологический материал от двух енотовидных собак, отстрел которых произведен вблизи деревни Улиткино в Рамешковском районе местным обществом охотников и рыболовов, а также патматериал от волка, убитого в 500 метрах на юго-запад от села Сорогожское Лесного района, поступил по направлению Управления Россельхознадзора.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.