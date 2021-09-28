Чемпионы по танцам из Твери Арсен Агамалян и Оксана Васильева дважды стали родителями

У Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой родилась дочь Фото: facebook.com/arsen.agamalyan

Известные танцоры, двукратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы Арсен Агамалян и Оксана Васильева во второй раз стали родителями. Радостной новостью на своей странице в "Фейсбуке" поделился Арсен Агамалян.

25 сентября у пары родилась дочь. Имя малышки пара пока не называет. 28 сентября Оксану с дочкой выписывают домой.

Напомним, первенец Гарик родился у пары в январе 2017 года. Осенью того же года танцоры во второй раз стали чемпионами мира по латиноамериканскому шоу с номером "Адам и Ева: жизнь после рая".

Кстати, откровенная афиша для шоу в Твери обернулась скандалом. Баннер раместили в фойе Тверского театра драмы, на постер пожаловался кто-то из жителей. Однако, афишу не убрали, а танцевально-поэтический спектакль позже назвали "историческим явлением".

Сейчас танцевальный дует готовит новое шоу под названием "Kings of the dance" в Геликон-опера в Москве. Выступление назначено на 12,13 и 14 ноября.