2019-10-31T21:52:12+03:00
Звезды

Спектакль «Адам и Ева» Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой в театре Вахтангова назвали «историческим явлением»

Тверские танцоры выступили на вручении премии «Вершина» Юрия Любимова
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Когда говорят на языке любви, разве найдутся те, кто это не поймёт? Фото: Ирина СЕРГЕЕВАКогда говорят на языке любви, разве найдутся те, кто это не поймёт? Фото: Ирина СЕРГЕЕВА
Изменить размер текста:

«Адам и Ева» - это история без границ и временных рамок. Тоже самое можно сказать и о знаменитом шоу «Адам и Ева. Жизнь после рая». Его авторы известные танцоры, двукратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы Арсен Агамалян и Оксана Васильева рассказывали сюжет рождения мира людей много раз и на разных сценах мира. И вот – ещё одно прочтение.

29 октября танцевально-поэтический спектакль состоялся в Москве, на сцене театра имени Вахтангова. Об этом, как о мечте, Арсен и Оксана рассказывали весной этого года в Тверском театре драмы. Мечтам суждено было сбыться.

Когда говорят на языке любви, разве найдутся те, кто это не поймёт?

- После каждого танца зал буквально взрывался аплодисментами, кричали «Браво!». В финале представления зал аплодировал стоя, а наших артистов буквально одарили морем цветов, - поделился с «КП - «Тверь» руководитель литературно-драматургической части Степан Каменев.

Каталин Любимова, вдова известного театрального режиссёра Юрия Любимова, а также президент Фонда развития театрального искусства его имени, лично поблагодарила выступающих.

- Танцевать на мероприятии такого высокого уровня – большая удача для нас. Я признателен всем, кто помогал нам создавать спектакль, в том числе, команду Тверского театра драмы», – отметил в заключении Арсен Агамалян.

Напомним, спектакль, в качестве подарка, показали всем гостям на вручении Общественной премии «Вершина» Ю.П. Любимова, учреждённой благотворительным фондом имени легендарного режиссёра. Лауреатами премии стали первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин и президент Российского танцевального союза Станислав Попов. Выступление тверских танцоров он назвал "историческим явлением в мире бального танца и танцевального спорта".

На сцене в этот вечер также выступили: Наталия Солженицына, Константин Эрнст, Леонид Ярмольник, Николай Сванидзе, Борис Мессерер, Михаил Лавровский, Лика Рулла, Александр Кибовский, Генри Резник и мн.др.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Тверской области помогла двум сиротам получить жилье
Тверской детской школе искусств №2 исполнилось 55 лет
Госавтоинспекторы Тверской области помогли беременной автоледи добраться до роддома
Детям из малообеспеченных семей Твери раздадут сладкие подарки к Новому году
Спектакль "Журавлиные перья" Тверского театра кукол вошел в Long List "Золотой маски"
Пять новогодних елей, одну сосну и Деда Мороза установят в двух районах Твери
В Тверской области сгорел пассажирский автобус
Сифилитик пытался оспорить решения суда Твери о высылке его из страны
У Россельхознадзора по Тверской области - новый руководитель
В Тверской области председатель ТСЖ сам себе платил зарплату за счет собственников жилья
В ИК-7 в Тверской области установили пандусы для заключенных-инвалидов
Роспортебнадзор Тверской области рассказал, как правильно выбирать стеклоомыватель
В Твери семейная пара попалась на распространении наркотиков
Фонд капитального ремонта обязали через суд отремонтировать пять жилых домов в Тверской области
В "китайской" серии матчей "Динамо" Тверь одержало три победы
За ночь в Тверской области восстановлено электроснабжение 5 800 человек
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре мужчины и ребенка в Тверской области
Музей "Ставка Сталина" в Тверской области приглашает на "Ночь искусств"
Будущих географов и геоэкологов познакомили с деятельностью Калининской АЭС
В Твери ищут водителя, который сбил пешехода на улице Бориса Полевого
На проезжей части трассы М-9 в Тверской области опрокинулся грузовик
В Тверской области без электроэнергии остаются 9190 жителей
Следователи выясняют, почему семья с детьми осталась без тепла и воды в Твери