Спектакль «Адам и Ева» Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой в театре Вахтангова назвали «историческим явлением»

СЕГОДНЯ 21:32 2019-10-31T21:52:12+03:00

Когда говорят на языке любви, разве найдутся те, кто это не поймёт? Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

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«Адам и Ева» - это история без границ и временных рамок. Тоже самое можно сказать и о знаменитом шоу «Адам и Ева. Жизнь после рая». Его авторы известные танцоры, двукратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы Арсен Агамалян и Оксана Васильева рассказывали сюжет рождения мира людей много раз и на разных сценах мира. И вот – ещё одно прочтение.

29 октября танцевально-поэтический спектакль состоялся в Москве, на сцене театра имени Вахтангова. Об этом, как о мечте, Арсен и Оксана рассказывали весной этого года в Тверском театре драмы. Мечтам суждено было сбыться.

Когда говорят на языке любви, разве найдутся те, кто это не поймёт?

- После каждого танца зал буквально взрывался аплодисментами, кричали «Браво!». В финале представления зал аплодировал стоя, а наших артистов буквально одарили морем цветов, - поделился с «КП - «Тверь» руководитель литературно-драматургической части Степан Каменев.

Каталин Любимова, вдова известного театрального режиссёра Юрия Любимова, а также президент Фонда развития театрального искусства его имени, лично поблагодарила выступающих.

- Танцевать на мероприятии такого высокого уровня – большая удача для нас. Я признателен всем, кто помогал нам создавать спектакль, в том числе, команду Тверского театра драмы», – отметил в заключении Арсен Агамалян.

Напомним, спектакль, в качестве подарка, показали всем гостям на вручении Общественной премии «Вершина» Ю.П. Любимова, учреждённой благотворительным фондом имени легендарного режиссёра. Лауреатами премии стали первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин и президент Российского танцевального союза Станислав Попов. Выступление тверских танцоров он назвал "историческим явлением в мире бального танца и танцевального спорта".

На сцене в этот вечер также выступили: Наталия Солженицына, Константин Эрнст, Леонид Ярмольник, Николай Сванидзе, Борис Мессерер, Михаил Лавровский, Лика Рулла, Александр Кибовский, Генри Резник и мн.др.

ИСТОЧНИК KP.RU