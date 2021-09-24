В Тверской области убийца 24-летней Анастасии Семёновой получил 22 года колонии

Приговор убийце из Оленино вынесли в Тверском областном суде Фото: Степан КАМЕНЕВ

24 сентября в Тверском областном суде был вынесен обвинительный приговор убийце 24-летней Анастасии Семеновой. Александра Чижова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Также ему придется выплатить компенсацию в миллион рублей матери убитой девушки.

В последнем слове, которое также было заслушано сегодня, Чижов принес извинения потерпевшей стороне.

Напомним, зверское убийство было совершено в июле 2020 года в Оленино. Девушка приехала в район из Твери 12 июля и пропала, а, спустя четыре дня, ее нашли жестоко убитой с множественными ранами на теле.

Подозреваемого 25-летнего жителя Оленино Александра Чижова задержали. В содеянном мужчина сознался не сразу, но позже рассказал, что выехал вместе с девушкой в лес в районе деревни Сидорово. Молодые люди поругались, он взял отвертку и нанес удары в область груди потерпевшей, а потом задушил и изнасиловал. Одежду девушки он раскидал по лесу, тело спрятал, а сам скрылся.

Фигуранта судили по п. «б» ч. 2 ст. 132, п. «в» ч. 4 ст. 162, п.п. «д, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

- Государственный обвинитель в прениях просил признать подсудимого виновным по всем вмененным следствием эпизодам, и по совокупности преступлений окончательно определить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе суда. Потерпевшая поддержала позицию государственного обвинителя в полном объеме.

В течение 10 дней приговор может быть обжалован.