2020-07-17T11:35:27+03:00
Происшествия

Следователи рассказали подробности жестокого убийства в Оленино 24-летней жительницы Твери

Тело погибшей нашли в лесном массиве
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Девушку нашли убитой в лесном массиве Фото: СУ СК РФ по Тверской областиДевушку нашли убитой в лесном массиве Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

Сообщение о том, что пропавшая в Тверской области 24-летняя Анастасия Семенова, найдена убитой появилось вечером, 16 июля. Девушку искали с 12 июля. В тот день она из Твери поехала в поселок Оленино и больше не вернулась.

По месту последнего пребывания пропавшей выехали следователи, которые установили, что объективных причин для добровольного исчезновения у девушки не было и возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

На первоначальном этапе следствия было установлено, что последним девушку видел в живых 25-летний житель поселка Оленино.

- Мужчина заявлял о своей непричастности к исчезновению знакомой. Вместе с тем, было установлено, как он совместно с потерпевшей на своем автомобиле выезжал за пределы поселка Оленино, - сообщает подробности пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Началась масштабная поисковая операция, в которой были задействованы следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета, сотрудники полиции, представители ВПСО "Сова", МЧС, ФГКУ Центр спасательных операций "Лидер" и добровольцы.

16 июля в лесном массиве в 2,5 км от села Татево Оленинского района Тверской области было обнаружено тело пропавшей с признаками насильственной смерти. Благодаря организованным оперативным мероприятиям и согласованным действиям сотрудников уголовного розыска УМВД России по Тверской области и следователей, подозреваемый в совершении тяжкого преступления был задержан.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что выехал вместе с девушкой в лес в районе деревни Сидорово. Молодые люди поругались, и тогда злоумышленник взял отвертку и нанес множественные удары в область груди потерпевшей, после чего стал ее душить. Одежду девушки он раскидал по лесу, тело спрятал, а сам скрылся.

Точную причину смерти потерпевшей установят после проведения соответствующих экспертиз. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У шести жителей Твери выявили коронавирус 17 июля
Контрафактной обувью торговали в магазине Осташкова Тверской области
Подозреваемый в убийстве Анастасии Семёновой из Твери арестован
В Калининском районе Тверской области дачные кооперативы затопило водой
В районе Тверской области работала всего одна бригада "скорой помощи"
Женщина на мопеде попала в ДТП в Тверской области
На тёмной дороге в Тверской области насмерть сбили пешехода
Следователи рассказали подробности жестокого убийства в Оленино 24-летней жительницы Твери
411 человек продолжают оставаться в изоляции из-за коронавируса в Тверской области
Спасатели помогли аистам, попавшим в беду в Тверской области
30 лет назад Твери и Тверской области вернули исторические названия
В Твери росгвардейцы задержали магазинного вора
Бывшего сотрудника исправительной колонии Тверской области будут судить за взятку
Пропавшая в Тверской области блондинка найдена погибшей
На пешеходном переходе в Твери женщина на иномарке сбила бабушку с внучкой
В Твери почти вдвое снизилось количество наркопреступлений
Ушёл из жизни Владимир Бобков - Почётный гражданин Тверской области
Дорогие щи: в Тверской области выросли в цене капуста и морковь
В Твери в день рождения Дома поэзии пройдет Дементьев Фест
С начала года на водоёмах Тверской области утонули тринадцать человек
Более 2000 детей 16-18 лет получили региональную поддержку в Тверской области
За полгода в Твери построили 17 жилых домов