Следователи рассказали подробности жестокого убийства в Оленино 24-летней жительницы Твери

17 Июль 2020 2020-07-17T11:35:27+03:00

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Сообщение о том, что пропавшая в Тверской области 24-летняя Анастасия Семенова, найдена убитой появилось вечером, 16 июля. Девушку искали с 12 июля. В тот день она из Твери поехала в поселок Оленино и больше не вернулась.

По месту последнего пребывания пропавшей выехали следователи, которые установили, что объективных причин для добровольного исчезновения у девушки не было и возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

На первоначальном этапе следствия было установлено, что последним девушку видел в живых 25-летний житель поселка Оленино.

- Мужчина заявлял о своей непричастности к исчезновению знакомой. Вместе с тем, было установлено, как он совместно с потерпевшей на своем автомобиле выезжал за пределы поселка Оленино, - сообщает подробности пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Началась масштабная поисковая операция, в которой были задействованы следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета, сотрудники полиции, представители ВПСО "Сова", МЧС, ФГКУ Центр спасательных операций "Лидер" и добровольцы.

16 июля в лесном массиве в 2,5 км от села Татево Оленинского района Тверской области было обнаружено тело пропавшей с признаками насильственной смерти. Благодаря организованным оперативным мероприятиям и согласованным действиям сотрудников уголовного розыска УМВД России по Тверской области и следователей, подозреваемый в совершении тяжкого преступления был задержан.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что выехал вместе с девушкой в лес в районе деревни Сидорово. Молодые люди поругались, и тогда злоумышленник взял отвертку и нанес множественные удары в область груди потерпевшей, после чего стал ее душить. Одежду девушки он раскидал по лесу, тело спрятал, а сам скрылся.

Точную причину смерти потерпевшей установят после проведения соответствующих экспертиз. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU