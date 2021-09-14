Три семьи, пострадавшие от урагана в Тверской области, получили квартиры

От стихии 2августа пострадали 63 дома, некоторые были разрушены практически полностью. Фото: Александр ЖМУЛИН

Пострадавшие от разрушительного смерча, прошедшего 2 августа по Андреапольскому району Тверской области, начали получать новые квартиры. Свидетельства на получение выплаты на эти цели были выданы 7 семьям, чьи дома разрушила стихия. Три из них сейчас уже приобрели и зарегистрировали жильё.

Напомним, ураган со смерчем прошёл по Андреапольскому и Осташковскому районам, унеся три жизни. В Андреаполе ветер не только изломал деревья, но и порушил дома. Завалы местные жители и спасатели МЧС разбирали не один день. Всего пострадали 63 дома, некоторые были разрушены практически полностью. Было очищено 80 участков улиц, вывезено более 4 тысяч тонн мусора.

Поручение приобрести новое жильё для андреапольцев, чьи дома были разрушены, дал губернатор Игорь Руденя. 71 семья получила компенсацию за утраченное имущество, материальная помощь была оказана также семьям, потерявшим близких.