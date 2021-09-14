В Тверской области планируется высадить более 165 тысяч саженцев деревьев

Наш регион - лидер в ЦФО по масштабам искусственного лесовосстановления. Фото: ПТО

В 2021 году в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» на землях лесного фонда, а также в городских парках, скверах, аллеях населенных пунктов региона планируется высадить более 165 тысяч саженцев хвойных и мягколиственных пород деревьев.

Работы будут проведены в общей сложности на площади на 48,5 га.

Принять участие в акции и посадить дерево может каждый желающий житель или гость Верхневолжья. Для этого необходимо зайти на карту акции на сайте сохранимлес.рф, выбрать наш регион, зарегистрироваться и быть на месте в назначенное время.

Всероссийская акция «Сохраним лес» реализуется в рамках нацпроекта «Экология».

Его реализацию в Тверской области 14 сентября рассмотрели на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.