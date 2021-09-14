В Тверской области собираются создать карбоновые полигоны и мусорный экотехнопарк

В областном правительстве сегодня на первый план вышла тема экологии. Вернее - одноименного нацпоекта. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области реализуются пять региональных проектов в рамках нацпроекта «Экология». Это «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая страна», «Оздоровление Волги». Им и был посвящен основной вопрос заседания областного правительства 14 сентября.

Идет заседание. Фото: ПТО

Внимание, парниковые газы

При этом в одном из докладов были озвучены интересные планы по реализации климатических проектов в Верхневолжье. Как пояснил губернатор Игорь Руденя, предполагается создать несколько карбоновых (углеродных) полигонов.

Это такие территории (в лестной местности или на сельхозземлях, например) для мониторинга испарений парниковых газов, которые негативно влияют на климат. Речь одновременно идет и об исследованиях с целью выработки методик снижения парниковых выбросов и о развитии экосистем для поглощения испарений углерода.

Губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

В России первая такая площадка была создана год назад в Калужской области на 600 гектарах Национального парка «Угра».

В нашем регионе планы по созданию карбоновых полигонов пока еще только обретают реальные очертания.

При этом Игорь Руденя заявил, что их реализация в том числе позволит компенсировать выбросы от промышленных объектов.

Еще один климатический проект, который планируется реализовать в Верхневолжье - восстановление болот. Планируемый эффект - привлечение инвесторов на добычу торфа и последующее обводнение болот.

Но это пока планы. А региональные проекты в рамках нацпроекта «Экология» уже реализуются.

Реки чистим, леса восстанавливаем

В частности, по проекту «Сохранение уникальных водных объектов» ведется расчистка русел рек и других водоемов. К 2024 году планируется привести в порядок русла на протяжении 33 км. По факту в 2021 году уже расчищено 4,7 км - больше, чем предполагалось по плану.

Проект «Сохранение лесов» направлен на обеспечение к 2024 году 100-процентного восстановления вырубленных и погибших лесных насаждений. По итогам девяти месяцев 2021 года Тверская область вышла на первое место в ЦФО по искусственному лесовосстановлению (то есть посадке саженцев). Всего с начала года в регионе оно проведено на 9,9 тыс. га. Для сравнения в занимающей второе место Корстромской области засажено 4,9 тыс га. Правда. там нас опережают по естественному лесовосстановлению (18 тыс. га), мы по этому показателю - вторые в ЦФО (12,7 тыс га).

Мусорная тема

По проекту «Комплексная система обращения с ТКО» поставлены задачи к 2024 году довести долю твердых бытовых отходов, направляемых на переработку в регионе, до 28,2%. А к 2030 году - до 100% (это 424 тыс. тонн мусоры исходя из сегодняшних расчетов). Сейчас этот показатель в Верхневолжье равняется 8,6%.

По проекту запланировано создание трёх комплексов сортировки и 31 мусороперегрузочной станции. Поставлены цели - развить систему раздельного сбора мусора в регионе с введением синих контейнеров (для вторсырья - металла, пластика, стекла. бумаги) и такого же цвета мусоровозов (в добавок к зеленым), усовершенствовать систему контроля за обращением с ТКО.

Особняком стоит задача по созданию так называемого экотехнопарка в Калининском районе рядом с мусорным полигоном около деревни Славное. На площадке в 16 га планируется создать мусоросортировочный комплекс и зону для обезвреживания и утилизации отходов.

Недавно в Тверской области принят региональный закон о запрете ввоза мусора на территорию Верхневолжья из других регионов. Также устанавливается контроль за перевозками мусора, увеличиваются штрафы за нарушения. Кроме того, активно идет обновление контейнерного парка в муниципалитетах региона.

По проекту «Чистая страна» начата работа по ликвидации свалок, в том числе несанкционированных объектов. Идет процесс рекультивации крупных полигонов ТКО - в Кимрах, Нелидове , на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью. Правда, везде пока дело ограничивается подготовительными работами. До реальной рекультивации сделать еще предстоит немало.

Самые серьезные госсредства - более 3 млрд рублей - в виду внушительного размера свалки (площадь в 18,7 га, свыше 3 млн куб. м отходов) выделено на рекультивацию полигона на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью.

Здоровье Волги

По проекту «Оздоровление Волги» запущен процесс реконструкции и модернизации очистных сооружений в Твери, Конаково, Торжке, селе Городня и поселке Радченко Калининского района, селе Застолбье Рамешковского района. В Старице заявлено строительство очистных сооружений.

Реализация этого проекта позволит сократить сброс загрязненных сточных вод в Волгу на 62,3 млн кубометров ежегодно.