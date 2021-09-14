Из бюджета Тверской области дополнительно направят 57 млн рублей на поддержку семей

На частичное погашение ипотек выделяется 15,9 млн рублей, на покупку машин - 41 млн. Фото: "КП" Архив

Из бюджета региона дополнительно выделят около 57 млн рублей на покупки машин многодетным семьям и на погашение ипотеки при рождении или усыновлении детей молодым семьям.

На заседании областного правительства 14 сентября было объявлено, что эти средства позволят дополнительно оказать помощь еще 121 семье Верхневолжья.

В Тверской области на 15,9 млн рублей увеличат финансирование поддержки на погашение ипотеки молодым семьям, где родился или усыновлен ребенок. В 2021 году данной мерой дополнительно смогут воспользоваться 80 молодых семей.

Семьям, в которых в период действия ипотеки рожден или усыновлен ребенок, дают по 200 тыс. рублей. При рождении второго ребенка - до 300 тыс., а при рождении третьего малыша – до 500 тыс.

По инициативе губернатора Игоря Рудени увеличен возраст родителей (до 35 лет - в обычных семьях, до 40 - в многодетных), которые могут получить эти выплаты. Ранее возрастная планка была не более 25 лет.

41 млн рублей направят сертификаты для покупки автомобиля 41 многодетной семье.

Региональная мера поддержки для семей с пятью и более детьми - сертификат в 1 млн рублей на машину - введена в 2020 году по инициативе губернатора в рамках нацпроекта «Демография». В этом году автомобили при областной поддержке приобрели 57 семей.

На протяжении пяти лет после приобретения автомобиля из областного бюджета многодетным семьям также за счет бюджета покрываются расходы на страховку КАСКО.

Подать документы на получение сертификата или оказание любой другой помощи можно в «Центре выплат «Тверская семья» по адресу: 170028, Тверь, наб. Реки Лазури, 20, каб. 110 или в МФЦ.