Замороженные в крионе тела иностранцев пытались провезти в Тверь

В контейнерах перевозили тела иностранцев Фото: Фото: facebook.com/dkvasnikov

Новость о том, что в Подмосковье похищены замороженные в крионе тела людей, появилась в сети 8 сентября. Позже стало известно, что резервуары с покойниками пытались провезти на хранение в Тверскую область.

Конфликт из-за замороженных тел разгорелся между бывшими супругами из Подмосковья. Муж и жена пытаются поделить "клиентов" компаний по заморозке умерших людей. Представители организации экс-супруга заявили, что у них попытались похитить оборудование вместе с замороженными телами клиентов. В другой компании информацию опровергли и сообщили, что лишь забрали принадлежащее им оборудование.

Как выяснилось позже в контейнере все же удалось увезти мозг одного из пациентов. Известно, что среди пациентов были не только граждане России, но и иностранцы из Великобритании, США и других стран.

По данным сайта компании "КриоРус", заморозка мозга усопшего стоит 15 тыс. долларов для россиян и 18 тыс. долларов для иностранцев, всего тела - 36 тыс долларов. Сумму необходимо вносить ежегодно.

Часто люди замораживают не только близких родственников, но и мертвых питомцев, надеясь в будущем из воскресить.