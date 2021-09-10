Из Подмосковья в Тверскую область пытались вывезти тела замороженных в крионе покойников

Контейнеры вывезли со склада и пытались переправить в Тверь Фото: facebook.com/dkvasnikov

Конфликт из-за замороженных тел разгорелся между бывшими супругами из Подмосковья. Муж и жена основали криобизнес по заморозке тел умерших людей с их хранением до того момента, пока ученые не разработают способ оживить усопшего.

Впоследстивии фирма разделилась на две самостоятельные организации, но договориться супруги так и не могут.

Представители одной организации заявили, что у них попытались похитить оборудование вместе с замороженными телами клиентов. В другой компании информацию опровергли и сообщили, что лишь забрали принадлежащее им оборудование.

Контейнеры, как утверждают очевидцы, с человеческим телами вывезли со склада в Сергиевом Посаде и пытались переправить в Тверь. Об этом сообщает издание "Москва 24".

Точно не известно, были ли тела покойников в контейнерах и как они перенесли транспортировку.