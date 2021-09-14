Отопительный сезон в Твери начнется с 16 сентября

16 сентября в Твери начинается отопительный сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 16 сентября 2021 года начнется подача тепла в жилые дома, объекты социально-культурной сферы и иным потребителям в Твери. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Огоньков.

Подключение отопления будет проходить поэтапно. Параметры будут регулироваться.

Отметим, что по поручению губернатора Игоря Рудени отопительный сезон в этом году начинается раньше обычного. Как правило, тепло в жилом фонде подключали в конце сентября.

Напомним также, что 16 сентября заканчивается последний этап гидравлических испытаний на теплосетях в Московском районе. Работы идут по графику. Должна быть возобновлена подача горячей воды.

Внеплановые работы из-за утечки 14 сентября осуществляются сразу по нескольким адресам: улица Маршала Конева, 2; Смоленский переулок, 1а; набережная реки Лазури, 11; улица Дачная, 69; Мусоргского, 33; 1-й пер. Карпинского, 10; улица Фадеева, 5.

Возможно частичное перекрытие близлежащих участков прилегающих улиц, выбирайте пути объезда.

Задача жилищно-коммунальных организаций в срок обеспечить пуск тепла в 2500 жилых домов Твери и объекты социальной сферы.