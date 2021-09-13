В Твери экс-сотрудники МЧС предстанут перед судом за взятку

В Тверской области три высокопоставленных чиновника МЧС подозреваются в получении взятки Фото: СУ СК РФ по Тверской области (скрин видео)

В Тверской области следователями завершено расследование уголовного дела в отношении бывших высокопоставленных сотрудников МЧС, которых обвиняют в мошенничестве и получении взятки по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п.п. «а,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Следствием установлено, что в декабре 2019 года сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя в интересах знакомого, получили в автосалоне необоснованно завышенную скидку 900 тысяч рублей на покупку автомобиля. Взятка предназначалась за невыявление нарушений в сфере пожарной безопасности на объектах двух обществ Твери в 2020 году.

- В ходе расследования уголовного дела следователями СК установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности вышеуказанных сотрудников на территории Твери, связанных с получением взяток от представителей организаций, а также мошеннических действиях в отношении коммерческой организации, - сообщили подробности в следственном комитете.

В ходе расследования проведены обыски, опрошены свидетели, изъята документация, собрана достаточная доказательная база. С обвинительным заключением прокурора уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.