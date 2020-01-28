28 Янв. 2020 2020-01-28T21:35:54+03:00

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками региональных управлений СК России и МВД проведено 11 обысков и 6 осмотров Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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В Твери следователями отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников регионального МЧС, подозреваемых в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Материалы для расследования предоставлены УЭБ и ПК областного УМВД.

По данным следствия, в 2019 году должностные лица: замначальника Главного управления - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери ГУ МЧС России по Тверской области и старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району ГУ МЧС России по Тверской области, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. А именно, получили необоснованно завышенную скидку в размере свыше миллиона рублей на приобретение автомобиля.

- Взятка предназначалась за невыявление нарушений в сфере пожарной безопасности на объектах двух обществ Твери в 2020 году, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - В рамках расследования уголовного дела сотрудниками региональных управлений СК России и МВД проведены обыски и осмотры, изъят автомобиль и крупные суммы денег, назначен ряд экспертиз.

Обстоятельства дела устанавливаются.

В Тверской области три высокопоставленных чиновника МЧС подозреваются в получении взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU