В маленькой деревушке под Тверью Гарик Сукачёв приступил к съёмкам нового клипа

Режиссирует клип сам артист Фото: Виктория ТУШКОВА

В одной из деревень Зубцовского района Тверской области знаменитый российский рок-музыкант, актёр и режиссёр Гарик Сукачев вместе со съмочной группой приступил к съемкам клипа на новую песню.

Команда работает на берегу реки Вазузы. Режиссирует клип сам артист.

- Связи почти нет. Снимают долго, по множеству дублей каждую сцену. Деревенька небольшая, домов десять, - вкратце передала с места съемок корреспондент "КП"-Тверь" Виктория Тушкова.

По замыслу в клипе будет раскрыта глубокая история одного человека на фоне деревенского антуража - русская изба, гладь воды и природа ранней осени.

Роль главного персонажа исполняет заслуженный артист России Василий Мищенко ("Спасатель", реж. Сергей Соловьёв - Виля Тишин, "Вечный зов" - Ерёменко, шофёр Алейникова и другие роли).